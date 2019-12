Final Beregu Putra Badminton SEA Games 2019: Indonesia 1, Malaysia 1

jpnn.com, MANILA - Ganda pertama Indonesia di laga final beregu putra badminton SEA Games 2019, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gagal menyumbang poin. Turun di partai kedua, Fajar/Rian takluk dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dalam pertandingan di Multinlupa Sports Complex, Metro Manila, Rabu (4/12) pagi WIB, itu, Fajar/Rian kalah 17-21 13-21.

Kekalahan Fajar/Rian membuat skor sementara laga Indonesia vs Malaysia menjadi 1-1. Sebelumnya, di partai pertama yang mempertemukan masing-masing tunggal putra pertama Jonatan 'Jojo' Christie vs Lee Zii Jia, Jojo menang 21-9, 21-17.

“Puji Tuhan bisa sumbang poin untuk Indonesia, rasanya senang banget. Pastinya pertandingan ini tidak mudah, karena babak final apalagi bertemu Malaysia. Bulu tangkis Indonesia lawan Malaysia itu gengsinya sama tegangnya pasti ada. Dari suporter juga ramai. Saya harus pintar-pintar jaga emosi dan polanya jangan berubah. Dan tetap fokusnya harus ada di lapangan,” kata Jojo seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Di awal gim pertama Jojo sempat tertinggal 3-6 dan 6-7. Namun, tak mau terus tertekan lawan, Jonatan langsung tancap gas setelahnya. Ia menang meyakinkan dengan skor 21-9.

“Di gim pertama enggak tahu kenapa dia banyak melakukan kesalahan, padahal sudah unggul 6-3. Namun, saya coba buat lebih tenang dan lebih sabar. Jangan mau banyak main dari belakang,” ujar Jojo.

Selanjutnya di partai ketiga, tunggal putra kedua Indonesia dan Malaysia yakni Anthony Sinisuka Ginting vs Soong Joo Ven akan memperebutkan kemenangan kedua untuk negaranya. (bi/jpnn)

Indonesia vs Malaysia:

Tunggal Putra 1: Jonatan Christie vs Lee Zii Jia: 21-9, 21-17

Ganda Putra 1: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Tunggal Putra 2: Anthony Sinisuka Ginting vs Soong Joo Ven

Ganda Putra 2: Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi

Tunggal Putra 3: Shesar Hiren Rhustavito vs Lim Chong King