First Media Kembali Raih Diamond Award CXSQA 2020

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk dengan brand First Media, kembali meraih peringkat tertinggi atau diamond award untuk kategori Internet Service for Corporate Customers di ajang bergengsi Customer Experience Service Quality Award (CXSQA) 2020.

Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre-CCSL) bersama dengan Majalah Service Excellence dan Majalah Marketing memberikan penghargaan ini berdasarkan CXSQIndex, yang mengukur kualitas layanan pengalaman pelanggan korporat First Media Business.

Penghargaan secara simbolis diterima oleh Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk pada 7 Agustus 2020.

Baca Juga: First Media Selesaikan Refund ke 11 Ribuan Pelanggan

“Kami bersyukur bisa mempertahankan peringkat diamond selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018. Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen dan upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui kualitas jaringan dan perangkat yang premium. Namun tidak cukup itu saja, hal utama lainnya dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan adalah kedisiplinan dalam pengaturan dan pemantauan jaringan, optimalisasi pemeliharaan secara berkelanjutan, serta pemberdayaan SDM profesional yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan," ujar Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna.

Selain berupaya memberikan pelayanan terbaik, berbagai inovasi terus dilakukan oleh First Media Business untuk memberikan solusi teknologi pendukung, agar bisnis pelanggan dapat beradaptasi dengan perubahan, dan mampu bertahan di masa pandemi yang penuh tantangan ini.

Setelah 12 tahun berpengalaman dalam riset kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merek di Indonesia menggunakan indeksnya yang dikenal sebagai Service Quality Indeks (SQI), tahun ini Carre CCSL resmi mengubah pengukuran indeksnya menjadi Customer Experience Service Quality Indeks (CXSQIndex), yang mengukur pengalaman pelanggan terhadap layanan merek.

Menyurvei 5.000 responden premium dan kelas menengah di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan dalam kurun waktu Januari – Maret 2020.

Untuk mendapatkan hasil akhir pengukuran dari Indeks Kualitas Layanan Pengalaman Pelanggan (CXSQIndex), terdiri dari 3 sub-indeks yaitu; Nilai Pengalaman Pelanggan (VCXI), Indeks Pengalaman Pelanggan (CXI), dan Indeks Kualitas Layanan (SQI).