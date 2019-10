French Open 2019: Minions Lolos, Daddies Kandas

jpnn.com, PARIS - Nasib Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Daddies) di 16 Besar French Open 2019 berbeda.

Minions berhasil lolos ke perempat final, sementara Daddies tersingkir.

Dalam pertandingan di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Kamis (24/10) malam WIB, Minions tak perlu menguras tenaga terlalu lama. Hal itu terjadi lantaran lawan mereka di 16 Besar, Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Korea) mundur di akhir gim pertama.

Duet Negeri Ginseng itu tak melanjutkan pertandingan karena Lee Yong Dae cedera. Di gim pertama, Minions menang 21-18 dalam waktu 18 menit (statistik BWF). Pada perempat final besok, Minions akan meladeni ganda Tiongkok Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong.

Lee and Kim ???????? retire and the Minions ???????? are into the quarterfinals after winning the first game ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/KeACA2DgTe — BWF (@bwfmedia) October 24, 2019