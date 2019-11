Fuzhou China Open 2019: Momota Harus Jatuh Bangun Menaklukkan CTC

jpnn.com, FUZHOU - Peringkat satu dunia Kento Momota (Jepang) menjadi juara tunggal putra Fuzhou China Open 2019 setelah mengalahkan ranking dua, Chou Tien Chen (Taiwan).

Pada pertandingan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Minggu (10/11) sore WIB, Momota menang rubber game 21-15, 17-21, 21-18.

Si Kidal Negeri Sakura itu butuh waktu 82 menit (statistik BWF).

Duel dua tunggal putra terbaik dunia ini penuh drama. Momota dan CTC sama-sama jatuh bangun. Khusus untuk Momota, si juara bertahan itu harus sering ganti raket lantaran senarnya putus.

Ini merupakan kemenangan ke-11 Momota dalam 13 pertemuan dengan CTC, termasuk di final Fuzhou China Open tahun lalu.

BREAKING: Kento Momota has equalled Lee Chong Wei's record (2010, 2013) of 7 Superseries/Super 500+ Men's Singles titles in a calendar year!



So far in 2019 Kento Momota has won:

All England

Singapore Open

Japan Open

China Open

Korea Open

Denmark Open

Fuzhou China Open pic.twitter.com/yLeH0QRPgV