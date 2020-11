Gadget dan Aksesoris Elektronik dari Oase Diskon Hingga 80 persen di Mega Sale 11.11

jpnn.com - HARBOLNAS maupun Festival Belanja Online 11.11 sebentar lagi akan dimulai. Berbagai diskon belanja siap di momen 11.11.

Oase yang merupakan perusahaan produk elektronik, aksesoris HP, hingga produk IoT di Indonesia juga ikut turut serta dengan mengadakan promo diskon dan juga Clearance Sale terbesar sepanjang tahun itu.

Diskon itu dimulai pada 11 sampai 13 November 2020. Promo di Harbolnas ini sendiri akan menghadirkan pengalaman berbelanja online yang unik, di mana konsumen bisa mendapatkan produk idamannya dengan harga miring dan tentunya berkualitas di platform Shopee yang sudah bekerja sama dengan Oase.

“Selama pandemi berlangsung, penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan produk gadget hingga IoT agar bisa mengurangi rasa jenuh saat di rumah saja. Inilah saat yang sangat pas untuk berbelanja karena kami akan memberikan diskon produk OASE hingga 80%, dan berbagai promo lainnya” ujar Jim Zhang, Chief Executive Officer (CEO) Oase.

Selain diskon, Oase juga mengadakan Midnight Sale & Last 3 Hours DEALS: harga terendah di hari pertama (00.00-02.00) dan di hari terakhir (21.00-23.59), Top Spender atau pelanggan yang berbelanja paling banyak akan mendapatkan hadiah gadget gratis, buy more pay less dengan extra diskon, voucher belanja gratis dengan minimum pembelanjaan.

Selain itu, ada juga hadiah voucher hingga gadget untuk pelanggan yang mem-follow akun OASE Official Store.

Berbagai produk akan mendapat diskon Oase, salah satunya adalah Smart bracelet H10B dengan sensor pemantauan detak jantung generasi baru.

Bracelet ini dikombinasikan dengan teknologi pemantauan yang dikembangkan, untuk membuat pengukuran lebih akurat.