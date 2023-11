Gagal Jadi Pemenang Miss Universe 2023, Fabienne Nicole Ucap Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fabienne Nicole Groeneveld alias Fabienne Nicole gagal memboyong mahkota Miss Universe 2023.

Miss Universe Indonesia 2023 ini menjadi perwakilan di ajang kontes kecantikan kelas dunia itu.

Adapun pemenang Miss Universe 2023 adalah Sheynnis Alondra Palacios Cornejo alias Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023

Melalui Instagram story miliknya, Fabienne Nicole mengungkapkan rasa syukurnya bisa ikut di ajang tersebut.

"Indonesia, thank you for your support. I Love You," tulis Fabienne, dikutip pada Minggu (19/11).

Pada unggahan sebelumnya, Fabienne membagikan momen dirinya saat mengikuti malam final Miss Universe 2023 yang digelar di El Salvador, Sabtu (18/11).

Dia tampil cantik dengan gaun merah. Menurutnya, warna tersebut terinspirasi dari keberanian, kekuatan, gairah, energi, dan kegembiraan.

"Merangkul Kekuatan Merah dan Kesadaran Lingkungan," tulis Fabienne dalam bahasa Inggris, sebagai keterangan foto.