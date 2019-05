Gak Sampai Rp2 Juta, Infinix Luncurkan Smart 3 Plus dan HOT 7 Pro

jpnn.com, JAKARTA - Infinix hari ini, Kamis (2/5) merilis dua produk terbarunya yakni Infinix Smart 3 Plus dan HOT 7 Pro.

Kali ini Infinix juga mengandeng e-commerce Lazada Indonesia untuk di pasarkan secara online. Menyasar kawula muda, Infinix Smart 3 Plus dan HOT 7 Pro ingin menyampaikan pesannya lewat kampanye #TerlaluSadis (kill all your limitation).

Di mana Infinix meyakini bahwa konsumen Indonesia sesungguhnya tak memiliki batasan untuk memilih smartphone dengan performa dan harga terbaik yang mampu menunjang gaya hidup dan tren di Indonesia.

“Infinix Indonesia ingin meyakinkan pasar milenials dan gen-Z di Indonesia untuk tidak perlu takut lagi dengan kendala performa smartphone yang tidak bisa menunjang kehidupan mereka sehari-hari, dengan dua produk terbaru Infinix ini kami memberikan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang sangat terjangkau yang bisa di bilang terlalu sadis untuk segment handphone di kelasnya," ujar Country Marketing Manager Infinix Indonesia Sergio Ticoalu.

"Intinya semua orang harus diperlakukan sama dalam hal inovasi smartphone," imbuh Sergio Ticoalu.

Pada peluncuran smartphone terbaru dari Infinix tersebut, Vice President Infinix Smartphone Indonesia, Christian Sudibyo menyatakan Infinix memiliki spirit yang sangat besar agar terus memberikan inovasi terbaik demi memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang up-to-date dengan harga yang sangat terjangkau bagi anak muda di Indonesia. Ribuan tim produk kami di seluruh dunia mendedikasikan diri untuk membuat inovasi baru dan berguna untuk konsumen, di mana 3 hal utama yang menjadi ciri khas kami adalah Stylish, Innovation & Unbeatable price," ungkap Christian.

Kedua produk ini kata Christian memiliki keunggulan yang tentunya berbeda. Infinix Smart 3 Plus hadir dengan AI Triple Camera yang mampu menghasilkan gambar terbaik yang dikhususkan untuk para pecinta photography.