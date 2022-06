Gandeng ESQ, KemenPAN-RB Gelar Rakor Implementasi BerAKHLAK

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyebarluaskan implementasi Core Values ASN BerAKHLAK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama ACT Consulting - ESQ Group mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (9/6).

Acara yang mengusung tema “Penguatan Komitmen Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK Tingkat Kementerian/Lembaga" tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini.

"Di sini kita akan menyamakan persepsi dan mendapatkan komitmen dari unsur pimpinan di setiap Kementerian/Lembaga dalam rangka akselerasi transformasi budaya kerja ASN BerAKHLAK," kata Rini dalam sambutannya.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Sebut Ada Peran Nyata ESQ Membumikan Budaya Kerja ASN Berakhlak

Menurut Rini, komitmen dari level pimpinan di setiap instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi budaya kerja ASN. Kemudian, diharapkan adanya kesamaan pemahaman mengenai roadmap dan rencana aksi penguatan budaya kerja ASN sehingga para pimpinan di instansi pemerintah berkomitmen untuk mewujudkannya.

"Seluruh ASN harus mempunyai employer yang sama yaitu “Bangga Melayani Bangsa”. Saya harap core values dan employer branding menjadi bagian dari perubahan, lebih meningkatkan kolaborasi tim. Dan adanya rakor ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami langkah-langkah dalam mengimplementasikan core values BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa," paparnya.

Kemudian, Founder ESQ Leadershi Centre dan ACT Consulting Ary Ginanjar Agustian yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini meyakinkan peserta yang hadir bahwa Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa akan diimplementasikan di seluruh lingkup ASN dan kesehariannya.

Baca Juga: Menteri Siti Optimistis Para Rimbawan Mampu Menerapkan Gerakan Berakhlak

“Yakin. Itu saja dulu. Maka dari itu, hari ini kita ambil sebuah keputusan bahwa kita bisa mewujudkannya dengan komitmen yang sungguh-sungguh saat mengimplementasikan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa,” papar tokoh pembangunan karakter di Indonesia itu.

Ary juga menyampaikan kalimat dari Barrack Obama, “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”