Gandeng Irlandia, Kemendikbud Dorong Peningkatan Kompetensi Dosen

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia berkolaborasi meningkatkan kompetensi dosen lewat program Talent Scouting.

Menurut Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Nizam, program ini merupakan salah satu implementasi kebijakan Presiden Jokowi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam waktu lima tahun ke depan. Hal itu diturunkan ke dalam bentuk kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

Mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih proses pembelajaran di luar kampus selama 3 semester baik di dunia industri mau pun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga penyiapan dosen yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik karena kita membutuhkan dosen dengan wawasan yang luas dan memahami tantangan global,” ujar Nizam dalam webinar bertema Talent Scouting for Indonesian Lecturers with Education in Ireland, Selasa (9/6).

Nizam meyakini program ini mampu meningkatkan kualitas dosen dalam mempersiapkan diri menuju jenjang S3.

Dia berharap para peserta dapat menggunakan webinar ini untuk menggali kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di Irlandia untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.

Duta Besar Irlandia untuk Indonesia H.E Olivia Leslie turut mengapresiasi kegiatan ini. Dia merasa sangat bersyukur karena pemerintah Indonesia dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengizinkan dirinya bertatap muka dengan para kolega dan dosen dari seluruh Indonesia.

“Hal yang sangat luar biasa, karena banyak dan antusias peserta mengikuti kegiatan ini,” tutur Olivia.