Gandeng Jusung, GRP Ikuti Tender Proyek Strategis Nasional USD 310 Juta

jpnn.com, BEKASI - PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Jusung Engineering Co Ltd, perusahaan asal Korea.

Kerja sama tersebut untuk memenangkan dua dari tiga Proyek Penyediaan Air Minum Daerah Karian-Serpong, yang merupakan proyek strategis nasional.

Keduanya yakni proyek Water Treatment Plant (WTP) Serpong senilai sekitar USD100 juta. Dan kedua, proyek Karian Conveyance Pipeline dengan nilai sekitar USD210 juta.

“GRP dan Jusung akan bekerja sama untuk memenangkan tender dua dari tiga proyek strategis nasional tersebut. Sedangkan tender satu proyek lagi, yakni pembangunan bendungan, tidak kami ikuti karena memang di luar bidang usaha kami,” kata Presiden Direktur GRP, Abednedju Giovano Warani Sangkaeng.

Menurut Argo, sapaannya, tujuan kerja sama untuk berkontribusi pada pembangunan proyek strategis nasional tersebut, yang berkaitan dengan penyediaan air minum di Indonesia.

Dalam hal ini, GRP dan Jusung menciptakan sinergi bersama untuk menyukseskan proyek tersebut.

Baca Juga: Sukarelawan Super Sandi Bagikan Voucer BBM Murah Kepada 500 Ojol di Bogor

“GRP memproduksi pipa, sedangkan Jusung melakukan pengecatan dan coating demi melindungi pipa baja, agar aman untuk air minum,” jelas Argo.

Argo menjelaskan, pipa-pipa yang dibeli dari GRP akan dilakukan proses coating dan pelapisan bahan bahan Poly Ehtlyn agar pipa lebih kuat dan tahan lama , karena akan dipakai untuk pipa air minum.