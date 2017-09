Gandeng Rapper Malaysia, Afgan Rilis X

Afgan Syahreza. Foto Instagram

jpnn.com - Penyanyi Afgan Syahreza memanjakan pengemar dengan karya terbarunya berjudul X. Meski bertema percintaan, lagu yang masuk dalam album terbarunya berjudul Side ini dikemas berbeda dengan yang lain.

”Lagu ini sendiri bercerita tentang seseorang yang baru menyadari kalau dirinya belum sepenuhnya moved on dari sang mantan. Saya memilih lagu ini, karena personally saya sangat suka dengan sound yang ada di lagu ini,” kata Afgan, Rabu (13/9).

Tidak sendiri di single tersebut afgan menggandeng Sonaone, penyanyi dan rapper kenamaan asal Malaysia untuk berkolaborasi. Sinergi pun terjadi dalam mengolah komposisi lagu dan penulisan lirik.

Menurut Afgan, proses pembuatan lagu ini cukup singkat. Apalagi dia dan Sonaone telah saling mengenal dan mengagumi karya masing-masing. Sehingga mudah terbentuk chemistry di antara keduanya.

Pria berdarah Minangkabau ini berharap lagu ini dapat memberikan cakrawala baru tentang musikalitasnya. Sebab selama ini dia lebih dikenal penyanyi ballad Indonesia.

Kini Afgan mempersembahkan genre yang berbeda dengan keluar dari zona nyamannya dan meperlihatkan kualitasnya sebagai penyanyi Indonesia yang serba bisa.

"Saya akui kalau lagu ini merupakan a whole new sound from me. Tapi saya rasa dari lirik-nya sendiri pasti banyak orang yang bisa relate dengan lagu ini,” tutup Afgan. (ded/ash)

Sumber : Indopos