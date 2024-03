Gandeng Tiara Andini, UBS Gold Lanjutkan Kampanye Iam24K

jpnn.com, JAKARTA - UBS Gold terus berkomitmen mendukung kepercayaan diri individu lewat kampanye Iam24K yang terus digaungkan.

Penyanyi muda ternama Tiara Andini kini ikut serta menjadi wajah baru kampanye Iam24K.

"Terlibatnya Tiara Andini di dalam kampanye Iam24K bertujuan agar dapat menginspirasi lewat karakter, persona, citra diri serta keunikan yang dimiliki sebagai

kelebihan. #Iam24K tidak hanya sebuah kalimat namun kata sifat yang menjadi ungkapan bagi masyarakat Indonesia ketika menyadari bahwa diri mereka berharga, kuat, percaya diri juga unik layaknya unsur emas 24K (24 Karat)," kata Michael Yahya selaku Creative Head UBS Gold, Rabu (6/3).

Semangat Iam24K bersama Tiara Andini juga didukung dengan koleksi perhiasan UBS Gold yang menjadi icon utama lewat Kiara Zirconia Collection.

Kiara Zirconia merupakan batu permata kelas dunia yang disatukan bersama perhiasan emas.

Adapun Kiara Zirconia terbukti memiliki kualitas terbaik (Grade AAA), setiap sisi memperlihatkan kilau yang sempurna saat terkena cahaya.

Kiara Zirconia hadir dalam berbagai ukuran, warna, dan bentuk, menjadikannya pilihan yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain.

Koleksi Kiara Zirconia UBS Gold dapat diperoleh oleh masyarakat di Pop up Store Offline Event UBS Gold, toko emas seluruh Indonesia, Axel Vinesse Store by UBS Gold, ubslifestylecom dan ubslifestyle official store Tokopedia serta Shopee.