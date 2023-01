Gangsta Boo Meninggal Dunia, Komunitas Rap Dunia Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Rapper wanita Gangsta Boo meninggal usia dalam usia 43 tahun pada Minggu (1/1), seperti dilaporkan Variety.

Mantan personel grup hiphop Three 6 Mafia ini ditemukan tewas sekitar pukul 4 sore waktu setempat.

Namun, penyebab kematian penyanyi bernama asli Lola Mitchell belum diungkapkan.

Anggota komunitas rap turut mengabarkan kepergian Boo. Mereka juga memberikan penghormatan kepada Boo.

Rapper Juicy J juga memposting foto dirinya dengan Boo dan memberi caption pada gambar dengan emoji patah hati.

Boo memulai kariernya sebagai rapper saat masih remaja bersama Three 6 Mafia terbentuk pada 1991.

Pesohor kelahiran Memphis, 7 Agustus 1979 ini merekam album debut bersama Three 6 Mafia pada 1995, yakni Mystic Stylez.

Dia meninggalkan unit hip-hop pada 2002, dan memilih bersolo karier. Keputusan itu dipilihnya setelah kesuksesan platinum Three 6 Mafia dengan Most Known Unknown.