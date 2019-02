jpnn.com, VALENCIA - Tak ada wajah semringah bersukacita dari raut Gareth Bale usai mencetak gol kedua Real Madrid, penentu kemenangan atas Levante, Senin (25/2) dini hari WIB.

Winger asal Wales berusia 29 tahun itu mencetak gol dari sepakan penalti yang membuat skor menjadi 2-1 buat tim tamu, bertahan hingga akhir laga.

Bale dipercaya menjadi algojo penalti karena tidak ada Sergio Ramos (absen) dan Karim Benzema (diganti) di dalam lapangan. Bale mengeksekusinya dengan meyakinkan. Namun, drama setelah penalti itu yang menjadi sorotan, bahkan melebihi berita kemenangan Real sendiri.

Pemain yang dibeli El Real dari Tottenham Hotspur pada 2013 itu pasang wajah dingin. Lucas Vazquez yang berusaha mengejar dan memeluk Bale untuk selebrasi malah didorong. Bale menghindar. Tak semua tangan rekan-rekan satu timnya yang meminta apresiasi dia respons. Gareth Bale marah.

@GarethBale11 doesnt want to celebrate after his penalty. pic.twitter.com/ieksVE191h — Carma Kramer (@itsallphony) February 24, 2019