GB Sanitaryware Raih Penghargaan Luxury Sanitary pada Golden Property Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Produsen perlengkapan rumah tangga khusus kamar mandi dan dapur, GB Sanitaryware meraih penghargaan Luxury Sanitary pada kategori luxury building material yang dilaksanakan oleh Golden Property Award (GPA) The People’s Choice 2024.

Ini merupakan penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Rumah123 dan Indonesia Property Watch (IPW) untuk melihat seberapa besar top of mind proyek properti di Indonesia.

Penghargaan ini dapat menjadi panduan rekomendasi bagi konsumen dalam memilih brand, material, dekorasi, dan perusahaan properti terbaik.

Baca Juga: GB Sanitaryware Raih Indonesia Digital Popular Brand Award 2024

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil voting online konsumen melalui laman rumah123/gpavoting. Di sisi lain, voting ini juga bisa melihat tingkat kepuasan konsumen pembeli properti atau pengguna produk bahan bangunan.

Ada lebih dari 40 kategori yang dinilai konsumen, di antaranya best choice housing project, best choice subsidized housing project, best choice apartement project, best choice housing design, best choice building material, best choice home appliance, best choice bank, best choice luxury building material, dan company of the year.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan pihaknya menetapkan standar independen yang tinggi dalam penyelenggaraan penghargaan ini, serta mempertahankannya untuk menjamin objektivitas sehingga tidak ada transaksional dalam penentuan pemenang.

Baca Juga: GB Sanitaryware Lanjutkan Kerja Sama dengan Hotel Fairfield

“GPA The People’s Choice 2024 melibatkan partisipasi luas dari masyarakat untuk melihat seberapa besar top of mind dari proyek hingga merek di mata konsumen melalui voting langsung, sekaligus menjadi indikasi efektivitas strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan perusahaan apakah sudah menjangkau masyarakat luas atau belum,” kata Ali.

GB Sanitaryware meraih 40 persen suara dari data semua jumlah voting kategori Luxury Sanitary.