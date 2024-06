Gelar FGD, Mahasiswa Doktoral IPB Membedah Buku Komunikasi Pembangunan Bersama Para Dosen

jpnn.com, BOGOR - Mahasiswa doktoral program Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP) IPB Bogor lintas angkatan bersama para dosen membedah buku komunikasi pembangunan dalam acara focus group discussion (FGD).

Dua buah buku komunikasi pembangunan yang dibedah adalah Handbook of Cummunication for Development and Social Change dari Jan Servaes dan Wilkins.

Peserta FGD bedah buku dihadiri oleh puluhan mahasiswa doktoral dari angkatan 2020 hingga 2023 dan juga dihadiri oleh kepala program studi KMP Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S, Dr. Ir. Djuara P. Lubis, M.S dan Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si.

Kepala Program Studi KMP Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo mengatakan dua buku komunikasi pembangunan tersebut sangat penting untuk dikuasai.

Pasalnya, dua buku tersebut bagaikan kitab suci untuk mahasiswa doktoral IPB Bogor program KMP untuk melakukan penelitian disertasi.

“Dua buku komunikasi pembangunan Jan Servaes dan Wilkins harus kalian kuasai dan jadikan seperti kitab suci untuk mahasiswa, sehingga akan mempermudah untuk melakukan arah penelitian disertasi mahasiswa, Jumat (7/6/24).

Salah satu peserta FGD Abdul Haris dari mahasiswa KMP angkatan 2023 juga mengakui jika acara bedah buku yang gelar oleh lintas angkatan ini sangat diikuti.

Sebab, selain untuk saling mengenal lenih dekat juga dapat berbagi pengalaman melakukan penelitian disertasi dari angkatan senior kepada juniornya.(fri/jpnn)