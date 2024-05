Paramount Land Sukses Raih 5 Penghargaan di IPBA dan IMHA 2024

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Land sukses merebut 5 penghargaan sekaligus dalam ajang duo Awards 2024, Property & Bank Award ke-18 dan Indonesia MyHome Award ke-7, di Jakarta, (20/5) lalu.

Paramount Land meraih penghargaan tertinggi dalam ajang tersebut sebagai, Developer of The Year.

Penghargaan kedua diberikan ke Paramount Petals sebagai Best Township Development in Tangerang, penghargaan ketiga untuk Manhattan District @ Gading Serpong sebagai Best Innovative Commercial Project.

Kemudian, penghargaan keempat untuk Matera Residences @ Gading Serpong sebagai Best Luxury Residential, dan penghargaan kelima untuk Lily @Paramount Petals sebagai The Best Luxurious Concept Mid-Size Residential in Tangerang.

Deretan penghargaan itu menjadikan Paramount Land sebagai salah satu pengembang terdepan dan terbaik, dalam menghadirkan proyek unggulan yang inovatif dan terpercaya.

Ajang penghargaan yang mengusung tema The Winner Road to Boom 2025 merupakan wujud apresiasi kepada tokoh pemerintah, pengusaha, pengembang, banker, serta perusahaan yang terbukti telah menghadirkan karya dan produk terbaik ke tengah masyarakat dalam menyongsong 2024.

Baca Juga: Paramount Land Menerima Penghargaan Best Commercial Developer

Ekonomi Indonesia diyakini terus bergerak positif, khususnya industri properti, perbankan, dan industri bahan bangunan yang memperlihatkan harapan baru dan diperkirakan akan booming di tahun-tahun mendatang.

Hal itu didukung tren suku bunga yang tetap bersahabat, serta diperpanjangnya insentif pajak ditanggung pemerintah.