Paramount Land Menghadirkan New Matera Residence, Harga Mulai Rp 7,2 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Gading Serpong telah menjadi kota mandiri yang eksklusif dan memiliki value yang terus meningkat.

Paramount Land sebagai salah satu pengembang utama Kota Gading Serpong mencatatkan bahwa kota tersebut memiliki 120 ribu penghuni.

Lebih dari 40 klaster terhuni, area komersial dengan okupansi bisnis yang tinggi dengan peningkatan ruko aktif hingga 40,91 persen (September 2023), serta jalan boulevard yang dilewati 6.500 kendaraan per jamnya.

Value kota yang makin dirasakan masyarakat penghuni maupun komuter, tentu menaikkan demand akan produk komersial maupun residensial untuk berbagai segmen, termasuk menengah ke atas.

Dalam memenuhi diversifikasi produk dan kebutuhan masyarakat dalam segmen eksklusif, Paramount Land menghadirkan residensial premium Matera Residences pada akhir 2022, yang mendapatkan respons positif dari konsumen dan hingga pertengahan Maret 2024 telah terjual lebih dari 80 persen.

Melihat demand yang tinggi, Paramount Land menghadirkan New Matera dengan peningkatan terutama pada layout ruangan, serta fitur-fitur lengkap yang menjadi daya tarik utama hunian ini.

Presiden Direktur Paramount Land M Nawawi mengatakan, “Matera Residences hadir untuk konsumen kelas atas yang mendambakan hunian premium yang dikeliling fasilitas lengkap dan vibrant, serta mengutamakan akses cepat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari."

"Berbeda dengan residensial lain dalam kelas sejenis yang umumnya berada jauh dari pusat bisnis, Matera Residences menawarkan keunikan dan keistimewaan tersendiri, di mana residensial berada sangat dekat dengan area komersial di sisi selatan Gading Serpong, atau yang kami katakan: first class location like no others, serta akses jalan yang sangat terbuka menuju boulevard Gading Serpong, Jalan Raya Serpong, serta akses tol Jakarta-Merak dan tol Serpong-Balaraja.”