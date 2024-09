Gelar Rakernas, Habib Ali Hasan: NU Care-LAZISNU Menghimpun Dana Rp 2,342 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - NU Care-LAZISNU menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Jumat-Sabtu, 6-7 September 2024.

Rakernas tahun ini mengangkat tema "Unlocking the Potential of Amil Zakat in the Digital Era" (Membuka Potensi Amil Zakat di Era Digital).

Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengharapkan LAZISNU dapat mengoptimalkan potensi para amil di era saat ini secara koheren dari hulu ke hilir.

Menurut Habib Ali Hasan Al Bahar, sepanjang tahun 2023 NU Care-LAZISNU menghimpun dana senilai Rp 2,342 triliun dan berhasil mendistribusikan bantuan sebesar Rp 2,327 triliun.

Oleh karena itu, LAZISNU juga mendapatkan penghargaan sebagai LAZ Nasional dengan Pengumpulan Terbaik dalam Baznas Award 2023.

“Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, amil, nahdliyin, dan para mitra NU Care-LAZISNU,” kata Habib Ali.

Tahun 2024 ini, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia dengan masyarakat yang memiliki budaya berbagi yang kuat.

“LAZISNU, sebagai salah satu lembaga filantropi Islam, berkomitmen untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional, serta terus memperluas jangkauan manfaat ZIS,” ujarnya.