Gim Terbaru Star Wars: Outlaw Tersedia di Xbox. PS5, dan PC

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang Ubisoft telah menyiapkan gim terbaru "Star Wars: Outlaw" yang mengadopsi cerita dari waralaba film populer "Star Wars".

Video trailer "Star Wars: Outlaw" pertama kali ditampilkan oleh Ubisoft dan Microsoft di acara Xbox Games Showcase yang dilangsungkan pada Minggu (11/6).

Mengadopsi cerita dalam film "Star Wars", gim tersebut memiliki latar waktu antara peristiwa di film "Star Wars: The Empire Strikes Back" (1980) dan "Star Wars: Return of the Jedi" (1983).

Pemain akan berpetualang sebagai karakter bernama Kay Vess. Ditemani rekannya, Nix, Kay Vess berjuang untuk mendapatkan kebebasannya demi bisa memulai hidup baru.

Demi mewujudkan hal itu, pemain harus menjalani petualangan di dunia sindikat kriminal galaksi.

"Star Wars: Outlaw" merupakan gim dengan genre open-world yang memungkinkan pemain untuk bebas menjelajahi berbagai lokasi yang ada dalam dunia gim tersebut.

Gim "Star Wars: Outlaw" akan tersedia untuk konsol Xbox Series, PlayStation 5, dan PC. (theverge/ant/jpnn)