Ginting Cuma Butuh Waktu 39 Menit Kalahkan Chen Long

jpnn.com, GUANGZHOU - Anthony Sinisuka Ginting akhirnya meraih kemenangan di Pul Neraka Grup B tunggal putra BWF World Tour Finals 2019.

Setelah di laga kemarin kalah dari Chou Tien Chen (Taiwan) 21-11, 15-21, 23-25, hari ini Ginting menang atas Chen Long (Tiongkok).

Pada pertandingan di Tianhe Gymnasium Guangzhou, Kamis (12/12) siang WIB tadi, Ginting menang straight game 21-12, 21-11. Ginting tak butuh waktu lama menaklukkan jago tuan rumah itu, cuma 39 menit (statistik BWF).

Sejatinya, kemenangan Ginting atas Chen Long ini tak terlalu mengejutkan, lantaran dari sepuluh pertemuan sebelumnya Ginting unggul 6-4.

7 - Only Lin Dan (9) and Lee Chong Wei (14) have beaten Chen Long more often than Anthony Sinisuka Ginting (7). Elites.#BWFWorldTourFinals2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 12, 2019