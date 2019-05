Ginting Pastikan Kemenangan Indonesia Atas Inggris, Lihat Backhand-nya, Luar Biasa!

jpnn.com, NANNING - Indonesia memastikan kemenangan atas Inggris di penyisihan Grup B Piala Sudirman atau Sudirman Cup 2019.

Kemenangan tersebut dipastikan setelah tunggal putra Indonesia ranking tujuh dunia Anthony Sinisuka Ginting menang atas peringkat 65 dunia Toby Penty.

Pada pertandingan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (19/5) siang itu, Ginting menang 21-9, 21-12 dalam waktu 30 menit (statistik BWF) saja.

Ginting tak terlihat mengalami kesulitan meladeni Penty. Level permainan pemain kelahiran Cimahi ini lebih baik ketimbang bule Inggris.

Dalam sebuah aksinya di laga tadi, Ginting mengundang tepuk tangan penonton. Lihat backhand Gintig yang luar biasa di bawah ini.

Incredible backhand lunge from Ginting ???????? clears the net and wins the point ????#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/srovRHppYp — BWF (@bwfmedia) May 19, 2019