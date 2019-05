Gregoria Mariska Menang Mudah dari Tunggal Putri Inggris, Indonesia Memimpin 2-0

jpnn.com, NANNING - Indonesia untuk sementara memimpin 2-0 atas Inggris dalam laga penyisihan Grup B Sudirman Cup 2019.

Pada partai kedua yang memainkan nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menang mudah atas Abigail Holden 21-10, 21-13.

Dalam pertandingan yang digelar di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (19/5) siang itu, Gregoria yang kini duduk di tangga 15 dunia, hanya butuh waktu 23 menit (statistik BWF) untuk mengalahkan cewek Inggris peringkat 170 dunia itu.

Sebelum Gregoria, di partai pertama ganda putra Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya menang atas Marcus Ellis / Chris Langridge 21-9, 21-18.

Kini sedang bertanding partai ketiga yang memainkan nomor tunggal putra antara Anthony Sinisuka Ginting versus Toby Penty. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Inggris

Ganda putra: Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Marcus Ellis/Chris Langridge 21-9, 21-18 (1-0)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Abigail Holden 21-10, 21-13 (2-0)

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Toby Penty

Ganda putri: Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Chloe Birch / Lauren Smith

Ganda campuran: Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock / Gabrielle Adcock