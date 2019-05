Sudirman Cup 2019: Minions Butuh 40 Menit Bawa Indonesia Unggul dari Inggris 1-0

jpnn.com, NANNING - Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya alias Minions memenangi partai pertama laga Indonesia vs Inggris di penyisihan Grup B Piala Sudirman 2019.

Pada pertandingan yang digelar di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (19/5) pagi WIB itu, Minions mengalahkan ganda putra Inggris Marcus Ellis / Chris Langridge straigth game 21-9, 21-18.

Minions tak terhalang di partai pembuka ini. Ganda putra peringkat satu dunia itu menang dalam waktu 40 menit (statistik BWF) melawan dua bule Inggris ranking 17 dunia tersebut.

Kemenangan ini membuat Indonesia untuk sementara unggul 1-0. Di partai kedua saat ini sedang berlangsung duel tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung melawan Abigail Holden. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Inggris

Ganda putra: Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Marcus Ellis/Chris Langridge 21-9, 21-18 (1-0)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Abigail Holden

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Toby Penty

Ganda putri: Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Chloe Birch / Lauren Smith

Ganda campuran: Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock / Gabrielle Adcock