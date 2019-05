Percayalah, Tim Indonesia yang ke Piala Sudirman 2019 Lebih Solid Ketimbang 2 Tahun Lalu

jpnn.com, NANNING - Piala Sudirman edisi ke-16 bakal bergulir mulai Minggu (19/5). Kontingen Indonesia telah mendarat Rabu (15/5) kemarin di Nanning, Tiongkok tempat turnamen akan berlangsung.

Mereka mengambil penerbangan pagi dari Jakarta dan mendarat sekitar 19.50 WIB di Bandara Wuxu. Kedatangan rombongan mendapat sambutan meriah dari warga Indonesia yang tinggal di sana.

Keberangkatan tim Merah Putih ke turnamen beregu level tertinggi BWF itu membawa misi besar. PP PBSI memasang target untuk menjadi kampiun. Sudah 30 tahun Piala Sudirman tidak lagi menyambangi Indonesia sejak edisi pertama 1989 ketika Jakarta menjadi tuan rumah. Setelah itu nasib Indponesia selalu menjadi runner-up atau semifinalis.

Jika dilihat dari susunan pemain yang memperkuat Indonesia saat ini beserta ranking dunia mereka, bisa dikatakan tim lebih solid dibanding 2017 lalu. Semua pemain terbaik negeri ini bakal turun. Mayoritas secara ranking dunia, mereka sudah masuk menjadi Top 10 dari sektor masing-masing. Selain itu, dari hasil drawing Indonesia naik menjadi grup 1B setelah dua tahun lalu ditempatkan di grup 1D.

Greysia/Ketut vs Apriani/Tania dilanjut Gregoria yang menjalani latihan 3 vs 1. #SudirmanCup2019 pic.twitter.com/LdNj3y4yx8 — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 16, 2019