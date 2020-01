Ginting Sangat Senang

jpnn.com, JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting berteriak keras mencoba mengalahkan suara pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, setelah memastikan gelar juara Indonesia Masters 2019, Minggu (19/1) malam WIB.

Ginting juara setelah mengalahkan kampiun tahun lalu Anders Antonsen (Denmark) 17-21, 21-15, 21-9.

Pada gim ketiga, selain Antonsen yang tampak sudah kewalahan, permainan Ginting memang dua jempol.

Semua jurus dikeluarkan. Permainan reli silang, main net setipis mungkin, smes silang dan pukulan cegat kok yang apik. Ginting sempurna di gim ketiga.

Highlights | Anthony Sinisuka Ginting ???????? completes an Indonesian hat-trick in style to wrap up an astounding finals day at the DAIHATSU Indonesia Masters ????????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/xK8z0b3OIZ — BWF (@bwfmedia) January 19, 2020