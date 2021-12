Glamorousky Bawa 300 Koleksi Perhiasan Baru dari Hong Kong, Harganya Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik bagi kaum wanita penggemar perhiasan cantik. Glamorousky, brand perhiasan global terkenal asal Hong Kong baru saja memboyong ratusan koleksi barunya ke Indonesia

Bekerja sama dengan e-commerce enabler Egogo Hub Indonesia, sekitar 300 lebih koleksi baru perhiasan Glamorousky telah bisa dibeli di marketplace Zalora, Shopee dan Tokopedia.

“Koleksi baru ini meliputi semua kategori jewelry dan aksesoris. Kalung, gelang tangan, gelang kaki, anting, bros, gantungan hp/tas, jepit rambut, dan lain sebagainya. Sebagian besar merupakan koleksi yang menjadi best seller di Hongkong dan marketplace besar dunia seperti Amazon dan Alibaba," ujar Irene Tisna Kusuma, product manager Egogo Hub Indonesia untuk Glamorousky.

Berbeda dengan negara lain, Irene menambahkan, ratusan koleksi baru Glamorousky tersebut dibanderol dengan satu harga saja, yakni Rp99.000 di Indonesia

“Kami memberi harga promosi gila-gilaan. Semua koleksi baru ini kami jual satu harga, yakni sebesar Rp 99.000,- saja. All item tanpa pembatasan jumlah pembelian. Hanya 10-20% dari harga normal, termasuk produk unggulan,“ kata Irene.

Irene mengatakan pembeli bisa berselancar mencari perhiasan secara resmi melalui store Glamorousky di Zalora.

Beberapa koleksi unggulan terbaru yang dibandrol dengan harga Rp99.000 antara lain Glistering Barrete with Blue Austrian Element Crystal, Plated Rose Gold Geometric Round Red Cubic Zircon Earring, dan Christmal Golden Elk Pendant with Shells and Necklace.

“Harga normal ketiga produk ini adalah Rp890.000,- tapi sekali lagi, saat ini bisa dibeli dengan hanya Rp99.000,- dan hanya di Indonesia saja,” tegas Irene.