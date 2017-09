Glenn Fredly Ikut Meriahkan Synchronize Fest 2017

Glenn Fredly. Foto dok Jawa Pos/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Glenn Fredly masuk dalam pengisi acara Synchronize Fest 2017. Kabar bergabungnya Glenn disampaikan lewat akun resmi Synchronize Fest 2017.

"Satu lagi artis bergabung di Synchronize Fest 2017, Glenn Fredly akan ikut memeriahkan hari ketiga. Sudah siapkah kalian bernyanyi bersama?" tulis akun Synchronize Fest 2017, Senin (25/9).

Acara Synchronize Fest 2017 hanya tinggal dua pekan lagi. Sejumlah persiapan telah dilakukan secara menyeluruh oleh penyenggara dan panitia acara.

"H-17 persiapan udah okey. Konsep sampai teknik sudah okey. Tinggal loading di venue," kata David Karto selaku Festival Director Synchronize Fest 2017 di jumpa pers jelang Synchronize Fest 2017 di SCBD, Jakarta baru-baru ini.

Lima panggung bakal hadir di lokasi Synchronize Fest 2017 yakni Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 6, 7, dan 8 Oktober 2017 mendatang. Yakni, Dynamic Stage, Forest Stage, Lake Stage, District Stage, dan Gigs Stage.

Synchronize Fest 2017 nanti dimeriahkan ratusan musisi yang siap hadir. Ada HiVi, Besokbubar, Voice of Baceprot, Keroncong Tugu Cafrinho, KLA Project Marjinal, Fourtwnty, Steven and Coconutreez, Shadow Puppets Meets Bob Tutupuly, dan Indra Lesmana Keytar Trio.

Ada juga Adrian Yunan, Bangkutaman, D'essentials of Groove (Collaboration Maliq & D'Essentials X The Groove), Diskoria, Don Lego, Hellhouse, Kahitna, Onar, Revenge The Fate, Rocket Rockers, Seringai, Slank, Superman Is Dead, Taokombo, Teenage Death Star, The Sabotage, The Sidhartas, dan The Upstairs.

Adhitya Sofyan, Agrikulture, Base Jam, Beside, Bottlesmoker, Burgerkill, Clubeighties, Dialog Dini Hari, Efek Rumah Kaca, Elephant Kind, Jeruji, Kelompok Penerbang Roket, Mondo Gascaro, Kimokal, Mocca, Tulus, Naif, Barasuara, Navicula, Pee Wee Gaskins, Tony Q, Gugun Blues Shelter, The Sigit, Tohpati, Payung Teduh dan masih banyak lagi.