Go Food Buka Promo Cashback 60 Persen, Baca Syarat dan Ketentuan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggannya, salah satu layanan Gojek, Go Food memberikan promo menarik berupa cashback hingga 60 persen setiap pembelian di Go Food Festival seluruh Indonesia.

"Bagi setiap pelanggan kami yang mengunjungi Go Food Festival di mana saja akan mendapatkan cashback sampai 60 persen setiap pembelian makanan di setiap booth," kata Vice President & Marketing Go Food Festival, Cassandra Aprilanda saat ditemui di Senayan, Jumat (21/6).

Cassandra menambahkan, promo tersebut berlaku setiap pengunjung melakukan pembelian Go Food melalui sistem Go Pay. Menurutnya, cashback tersebut juga berlaku untuk pembelian di Go Food Festival ataupun melalui aplikasi Go Food Festival.

"Gak perlu dateng, bisa lewat aplikasi Gojek. Jadi sebenarnya itu dia kelebihan Go Food Festival. Ya enggak cuma orang bisa datang di sini nyobain semua makanan satu satu tapi juga bisa pesan dari rumah," terang Cassandra.

Syaratnya, lanjut Cassandra, sistem pembayaranya harus tetap melalui Go Pay. Promo cashback 60 persen ini hanya berlaku mulai tanggal 22 Juni hingga 29 Juli 2019. (mg9/jpnn)