Gol Giroud di Menit 45+3 Bikin Chelsea Menjauh dari Leicester dan MU

jpnn.com, LONDON - Chelsea menjaga posisi ketiga di klasemen Premier League, usai menang tipis 1-0 atas tamunya Norwich City di Stamford Bridge, Rabu (15/7) dini hari WIB.

Gol pada menit 45+3 dari Olivier Giroud, berkat umpan dari Christian Pulisic, menjadi penentu.

Giroud menciptakan gol lewat sundulan, menyambut umpan silang Pulisic.

Kiper Norwich Tim Krul yang sejatinya tampil apik sebelum gol itu, tak kuasa lagi menahan jala gawangnya bergetar.

3 - Olivier Giroud has scored in three successive Premier League starts for the first time since January 2017 when netting six in a row when starting for Arsenal. Furthermore, the Frenchman has scored in six of his last eight Premier League starts for Chelsea. Magnifique. pic.twitter.com/ZnlttYvVHe — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020