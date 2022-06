Golden State Warriors Juara NBA 2022, 4 Pemain Ukir Sejarah Fantastis

jpnn.com, BOSTON - Golden State Warriors (GSW) keluar sebagai kampiun NBA 2022 seusai mengalahkan Boston Celtics di final gim keenam.

Berlaga di TD Garden, Boston, Jumat (17/6/2022), Warriors unggul 103-90 untuk mengunci kemenangan dengan agregat 4-2 dalam seri yang berlangsung dalam best of seven games.

Pada laga ini, anak asuh Steve Kerr bermain sangat apik baik dari segi offense maupun defense.

Celtics yang kesulitan mengimbangi Stephen Curry dan kawan-kawan praktis tanpa ada jawaban saat barisan penembak jitu GSW tampil solid.

Curry keluar sebagai pengumpul poin terbanyak di laga ini dengan 34 poin. Akurasi tembakan tiga angka pemain kelahiran 14 Maret 1988 itu mencapai 54 persen.

Atas kontribusinya, putra dari pemain legendaris Dell Curry tersebut diganjar gelar MVP Finals NBA 2022. Tercatat, sepanjang series ini, Curry bermain apik dengan torehan 31,2 poin, 6,0 rebound, dan 5,0 assist per gim.

Andrew Wiggins menambahkan dengan 18 poin, dan dari bangku cadangan Jordan Poole melengkapi dengan 15 poin.

Pemain lainnya yang berkontribusi di final kali ini ialah Draymond Green yang tampil solid dengan dobel-dobel 12 poin dan 12 rebound. Adapun Klay Thompson mencatatkan poin serupa dengan Green.