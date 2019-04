Good, Bu Susi Pudjiastuti Masuk Daftar Pemikir Top Kelas Dunia

Susi Pudjiastuti. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, WASHINGTON - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali membetot perhatian dunia. Salah satu perempuan pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja itu masuk dalam daftar 100 pemikir dunia 2019 versi majalah bergengsi Foreign Policy.

Foreign Policy mengklasifikasikan 100 pemikir kelas dunia termasuk Susi ke dalam 10 kategori. Yakni Top of The Last Ten Years, 40 & Under, Defense & Security, Energy & Climate, Technology, Economic & Business, Science & Health, Activism & Arts, Reader’s Choice, serta The Departed.

Majalah terbitan Amerika Serikat itu memasukkan nama Susi Pudjiastuti ke dalam daftar pemikir dunia bidang pertahanan dan keamanan (defense and security). Dalam kategori itu itu ada nama-nama kondang seperti Komandan Pasukan Al Quds Iran Qasem Soleimani, Menteri Pertahanan Jerman, Menteri Dalam Negeri Meksiko Olga Sanchez Cordero, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, hingga Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Foreign Policy mencatat kiprah Susi dengan komitmennya dalam mempertahankan cadangan ikan yang vital di Indonesia. Jurus yang dipakai Susi dalam menambah cadangan ikan di laut Indonesia membuatnya punya banyak penggemar sekaligus musuh.

Baca juga:

Susi Pudjiastuti: Berarti Aku Dianggap Pintar Dong

Menteri Susi: Menenggelamkan Kapal kan Tugas Berat, tidak Mudah