Goodnight Electric Sajikan Dark Romance di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Konser musik virtual This Is My Wave kembali berlanjut. Di episode kelima, giliran Goodnight Electric yang akan beraksi.

Mereka akan tampil pada 23 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB di akun Youtube Supermusic dalam nuansa yang mereka sebut dark romance.

Penampilan di konser virtual ini menjadi momen tepat bagi Goodnight Electric setelah meluncurkan album baru berjudul Misteria pada Mei lalu.

Album ini menjadi karya perdana mereka setelah menggaet Vincent Rompies, Andi Hans, dan Priscilla.

Nantinya, lagu baru mereka di album tersebut akan dimainkan di konser This Is My Wave. Seperti Saturn Girl, VCR, Dopamin, Misteria, dan Erotika.

Songlist ini tak terlepas dari nuansa dark romance yang akan disuguhkan Goodnight Electric. Ambience dark romance dibangun dari lagu-lagu bertema romansa yang sendu dan gelap dipadukan visual panggung yang merefleksikan tema tersebut. Musik elektronik berelemen new wave, dream pop, dan shoegaze khas Goodnight Electric akan menjadi experience seru buat para Superfriends.

“Kehadiran sang raja pensi medio 2000-an ini akan menjadi suguhan yang tak boleh dilewatkan. Kolaborasi ini siap membere sederet kejutan,” kata Aloysius Dwiwoko Hertiyono, perwakilan dari Supermusic, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Henry Foundation alias Batman menambahkan, mereka tertantang untuk bereksplorasi di konser tersebut.