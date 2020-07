Google dan Apple Kompak Tambah Emoji Baru

jpnn.com - Google dan Apple kompak menambah perbendaharaan emoji di perangkat mereka masing-masing, Android dan iOS.

Apple manambahkan beberapa emoji baru, di antaranya ninja, tanda semua jenis kelamin, koin (yang bertuliskan "The Crazy Ones" di atasnya), burung dodo dan bubble tea, dikutip dari The Verge, Sabtu.

Selain itu, ada pula emoji sepasang paru-paru dan emoji anatomi jantung yang berbeda dari emoji jantung sebelumnya, serta emoji jari menguncup yang disebut "tangan italia," yang memiliki berbagai arti berbeda di seluruh dunia.

Sementara itu, Google mengatakan telah menghabiskan banyak waktu untuk emoji binatang, salah satunya emoji kura-kura, yang telah ada sejak 2013, yang kini berevolusi.

Adapula emoji katak, anak ayam yang menetas dari telur dan wajah babi.

Google mengatakan bekerja sama dengan kebun binatang Victoria Bug Zoo dan Monterey Bay Aquarium, untuk membuat emoji tersebut memiliki "tampilan yang lebih otentik."

Beberapa emoji Google juga sedang didesain ulang untuk membuatnya terlihat lebih baik, saat menggunakan mode gelap.

Google juga meluncurkan bilah emoji untuk akses cepat lebih luas, yang memberi pengguna Gboard cara lebih nyaman untuk mengakses emoji yang sering mereka gunakan daripada harus membuka menu emoji.