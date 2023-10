GoTo Impact Foundation Kenalkan Innovation Ecosystem dalam Penyelesaian Masalah Sampah

jpnn.com, JAKARTA - GoTo Impact Foundation (GIF), organisasi penggerak dampak yang didirikan oleh GoTo menyadari bahwa solusi tunggal dengan penyelesaian secara sendiri-sendiri tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam penyelesaian masalah sampah di Indonesia.

Hal ini yang mendorong GIF untuk menjunjung kekuatan transformatif gotong royong dengan membangun innovation ecosystem yang memobilisasi dan menyatukan para pembuat dampak, pendanaan, pengetahuan, dan keahlian guna mengatasi tantangan kompleks di Indonesia, seperti pengelolaan sampah.

Pada 29 September 2023, Monica Oudang, selaku Chairperson GoTo Impact Foundation (GIF) menyuarakan pentingnya aksi kolektif dari seluruh pembuat dampak untuk bisa saling belajar, merayakan kolaborasi multi sektor, dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah melalui Innovation Ecosystem di salah satu diskusi panel IDEAFest 2023 bertema ‘Measure What Matters: A New Paradigm for Impact’.

“Dalam menyelesaikan masalah sampah di Indonesia, banyak sekali solusi yang ditawarkan masih berbentuk output berbasis angka capaian dan jangkauan saja. Padahal, tugas dari pembuat dampak lebih dari itu, di mana kita harus memastikan implementasi program memiliki outcome yang mendalam sehingga penerima dampak nantinya bisa merasakan perubahan dan manfaat yang terukur,” kata Monica.

Dia berharap bisa mengajak seluruh elemen untuk bergerak, berdampak, bersama dalam penyelesaian masalah sampah di Indonesia.

"Bukan hanya pada implementasinya namun juga proses monitoring dan pengukuran capaian implementasi yang dilakukan, sehingga hasil dari implementasi betul-betul tepat sesuai sasaran dan mampu mengakselerasi kemajuan menuju peradaban yang lestari,” tambah Monica.

Dalam kesempatan yang sama, GoTo Impact Foundation menampilkan karya seni hasil kerja sama dengan platform pasar seni Meramu.id dan seniman lokal MATRAHITA dari tanggal 29 September - 1 Oktober 2023 di IdeaFest 2023 Jakarta Convention Center (JCC) untuk menciptakan kesadaran dan menyampaikan pesan bahwa pengelolaan semua jenis sampah (plastik, tekstil, makanan, dan lainnya) merupakan tanggung jawab bersama dan hanya bisa diselesaikan dengan semangat gotong royong, tanpa ego serta agenda pribadi.