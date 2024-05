Grab Business Forum 2024: Bahas Solusi Genjot Produktivitas Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia menyelenggarakan acara tahunan Grab Business Forum 2024, dengan mengusung tema Resilient Business Forward: Paving The Way to The Bolder Future. Memasuki tahun kelima, forum bisnis itu menghadirkan wadah bagi para pemimpin perusahaan, pembuat kebijakan, serta pemangku kepentingan dari berbagai industri untuk berdiskusi mengenai pentingnya memperkuat ketahanan bisnis di tengah gejolak ekonomi global. Acara yang digelar secara hybrid di Hotel Indonesia Kempinski ini dibuka dengan paparan khusus oleh Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Chatib Basri, Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014. Baca Juga: Grab Indonesia Gandeng UI Melakukan Riset Demi Peningkatan Keamanan Suahasil Nazara mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi tinggi, serta menurunkan tingkat pengangguran yang bahkan mencapai level sebelum pandemi. “Dengan pencapaian yang baik ini, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2024 mampu mencapai 5,2 persen,” ucapnya. Konsumsi rumah tangga, menopang sekitar 55 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Grab Ajak Ribuan Mitra Pengemudi Tertawa Lewat Nobar Film Srimulat Dengan membuka aplikasi Grab saja, ini sudah berkontribusi untuk meningkatkan permintaan rumah tangga. “Karena itu, saya mengapresiasi peran besar Grab terhadap perkembangan gig economy yang telah menciptakan ruang ekonomi baru melalui digitalisasi,” bebernya.