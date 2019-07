Grand Slam Amerika Terbuka 2019 Ubah Aturan Demi Cori Gauff

jpnn.com, NEW YORK - Penyelenggara Grand Slam Amerika Terbuka 2019 dikabarkan rela mengubah aturan agar Cori Gauff bisa tampil.

Gauff memang terancam gagal berjibaku pada turnamen yang akan dihelat mulai 26 Agustus 2019 itu.

Pasalnya, dia sudah menggunakan tiga kali jatah wildcard sepanjang tahun ini. Yakni, pada Miami Open, Prancis Terbuka, dan Wimbledon.

Menurut aturan Asosiasi Tenis Putri (WTA) yang juga diadopsi dalam undang-undang Federasi Tenis AS (USTA), petenis yang masih berusia 15 tahun hanya boleh menerima maksimal tiga wildcard dalam setahun.

Tanda-tanda USTA akan memberikan kelonggaran kepada Gauff sudah mulai tampak kemarin.

“Kami sangat berharap dia bisa tampil di babak utama (AS Terbuka),” ucap Director of Communications USTA Chris Widmaier dalam wawancara bersama New York Post.

Menurut Widmaier, Gauff sudah menjadi primadona di Amerika Serikat. Saat ini publik mulai menyebut Gauff sebagai penerus Serena Williams.