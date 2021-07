Greysia Polii / Apriyani Rahayu Ukir Rekor Fantastis, Jepang Hancur Lebur

jpnn.com, TOKYO - Satu per satu peringkat paling atas bulu tangkis dunia berguguran di Olimpiade Tokyo 2020.

Rabu (28/7) kemarin, tunggal putra Kento Momota (Jepang), hari ini dua sekaligus yakni ganda putra Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) dan ganda putri Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang).

Adapun tunggal putri Tai Tzu Ying (Taiwan) dan ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong masih bertahan.

Tai Tzu Ying masih mulus hingga perempat final. Zheng/Huang bahkan sudah masuk final.

Indonesia sendiri bukannya tak punya wakil lagi setelah Marcus/Kevin alias Minions tersingkir.

Masih ada ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan also known as Daddies, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan tunggal putra Anthony Ginting.

Daddies dan Greysia/Apriyani sudah melangkah ke semifinal, sementara Ginting baru perempat final.

Khusus buat Greysia/Apriyani, ganda peringkat enam dunia ini mencetak rekor.