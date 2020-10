GTV Cari Penerus Almarhum Didi Kempot

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat bertajuk 'The Next Didi Kempot' digelar untuk pertama kalinya.

Program yang diselenggarakan oleh GTV itu bertujuan mencari penerus almarhum Didi Kempot untuk melestarikan musik campursari yang belakangan digemari kaum milenial.

"Kami mengapresiasi tinggi seorang almarhum Didi Kempot yang dikenal sebagai musisi campursari yang banyak menciptakan karya dan diminati oleh kalangan masyarakat. Sehingga di harapkan program The Next Didi Kempot ini akan menemukan talenta-talenta baru yang dapat melanjutkan karya-karya beliau," kata Benni Sudrajat Syah, Production Div Head GTV kepada jpnn.com, Kamis (29/10).

Ajang The Next Didi Kempot telah membuka audisi untuk umum dari pertengahan Oktober hingga 9 November 2020.

Peserta pria maupun perempuan berusia 16 hingga 35 tahun diperbolehkan ikut audisi.

Pihak GTV menyediakan 2 pilihan cara audisi, yakni pertama audisi online via aplikasi RCTI dengan mengunggah demo video menyanyi pada pilihan Audisi The Next Didi Kempot dalam menu HOT.

Sementara cara kedua yakni sobat ambyar yang khusus berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bisa mengikuti audisi lewat radio.

Peserta audisi cukup membawa rekaman video bernyanyi dalam bentuk CD ke radio-radio yang telah bekerja sama dengan The Next Didi Kempot.