Hadiri Solo Indonesia Culinary Festival, Syarief Hasan Dorong UMKM Terus Berkembang

jpnn.com, SOLO - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Solo Indonesia Culinary Festival 2023.

Hal itu disampaikan saat mengunjungi langsung Solo Indonesia Culinary Festival yang digelar di Benteng Vastenburg, Kota Solo pada Sabtu (11/3) malam.

Syarief Hasan yang akrab disapa itu datang bersama bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, Solo Indonesia Culinary Festival 2023 dapat menambah daya tarik Kota Solo, baik bagi pengunjung lokal maupun wisatawan luar daerah bahkan mancanegara.

"Acara ini tentu patut diapresiasi bersama," kata Syarief Hasan.

Dalam kesempatan tersebut, di panggung terbuka, SBY sempat menyumbangkan suara dengan menyanyikan lagu 'Have You Ever Seen the Rain' dari Rod Steward dan disambut hangat oleh para pengujung festival.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama istri Anissa Pohan juga turut naik panggung memeriahkan malam penyelenggaraan festival tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut festival ini dapat mendukung UMKM.