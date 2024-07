Hadirkan 2 Pembalap MotoGP di Bali, Pertamina Lubricants Kenalkan Kemasan Pelumas Terbaru

jpnn.com - Pelumas unggulan Pertamina, yaitu Pertamina Lubricants menjadi salah satu sponsor VR46 Racing Team.

Brand untuk segmen roda dua tersebut dengan bangga menyambut rider Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dalam acara Meet & Greet di Mari Beach Club, Canggu, Bali, Sabtu (13/7/2024).

Meet and Greet ini merupakan acara Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2024 sekaligus menandai momen bersejarah bagi para penggemar MotoGP di tanah air.

Selain melakukan Meet and Great, Bezzecchi dan Giannantonio ikut berkonvoi mengendarai sepeda motor bersama komunitas motor lokal dalam sebuah parade yang dimulai dari The Meru Sanur, Denpasar menuju Mari Beach Club, Canggu.

Ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk lebih dekat dan berinteraksi langsung dengan idola mereka.

"Ini pertama kalinya saya kembali ke Indonesia sejak kemitraan kami dengan Pertamina Enduro dimulai. Kehangatan dan semangat para penggemar sangat menginspirasi."

"Saya tidak sabar untuk menyalurkan energi ini ke dalam penampilan yang kuat di MotoGP Mandalika yang akan datang. Merupakan suatu kehormatan untuk balapan di tempat yang terasa seperti rumah kedua. Terima kasih atas dukungan dari penggemar Indonesia," ujar Marco Bezzecchi.

Senada dengan Bezzecchi, Giantonnio merasa balik ke Indonesia merupakan momen yang hangat nan spesial.