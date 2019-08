Hailee Steinfeld Dipastikan Tampil di SHVR Ground Fest 2019

jpnn.com - Festival musik SHVR Ground Festival 2019 tahun ini akan semakin kaya. Selain kehadiran berbagai disjoki dengan aneka gaya musik EDM, ada penyanyi yang mengusung genre lain. Dia adalah penyanyi dan bintang Hollywood Hailee Steinfeld. Pemeran dalam film Pitch Perfect dan Bumblebee itu dikonfirmasi sebagai bintang utama pada pertunjukan musik tersebut.

Tahun ini, SHVR Ground Festival akan berlangsung pada 6-7 September di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Dalam akun Instagram SHVR 2019, terpampang foto Steinfeld sebagai salah seorang pengisi acara. "Tapi, kami belum bisa umumkan dia akan tampil hari apa,'' ujar CEO Hype Festival Darshan Pridhnani selaku promotor acara.

Sebelumnya, Steinfeld pernah datang ke Indonesia. Pelantun Starving itu hadir sebagai bintang tamu di Indonesian Choice Awards (ICA) 2018. Kini, setahun berselang, Steinfeld siap menyapa lagi para penggemarnya.

Darshan menyebutkan, sesi Steinfeld akan berdurasi sekitar 1 jam. Penyanyi asal Los Angeles, AS, itu bakal tampil dengan live band dan dancer dari negara asalnya.

Kehadiran Steinfeld yang juga penyanyi pop dan R&B diharapkan mampu memberikan warna bagi pergelaran musik EDM. "Terlebih, pendengar musik di Indonesia semakin suka dengan warna musik yang beragam di sebuah acara," tambahnya.

Dari segi karya musik, Steinfeld punya sejumlah lagu hit. Yang terbaru adalah Back to Life, OST film Bumblebee yang dibintanginya tahun lalu. Single hit lainnya, antara lain, Most Girls, Love Myself, dan Rock Bottom. (len/c18/nda)