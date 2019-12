Hancurkan Liverpool 5-0, Aston Villa Tembus Semifinal Piala Liga

jpnn.com, BIRMINGHAM - Aston Villa memastikan satu tiket semifinal Piala Liga (EFL) setelah mengalahkan Liverpool 5-0 di Villa Park, Rabu (18/12) dini hari WIB.

Liverpool, pimpinan klasemen Premier League itu, terpaksa menurunkan tim lapis kedua di laga perempat final EFL karena harus tampil di Piala Dunia Antarklub FIFA di Doha, Qatar. The Reds bahkan mencatat rekor klub, yakni memainkan tim paling muda dalam pertandingan kompetitif; rata-rata 19,4 tahun.

Sementara pemain atau tim utama Liverpool menonton pertandingan itu melalui televisi di Qatar. Para pemain muda Liverpool berusaha tampil maksimal dalam pertandingan, termasuk pemain berusia 16 tahun Harvey Elliott yang menarik perhatian.

Namun, Villa unggul di menit ke-14 melalui tendangan bebas Conor Hourihane. Tiga menit kemudian tuan rumah menambah gol setelah pemain debutan Liverpool

Morgan Boyes membelokkan tendangan bebas Ahmed Elmohamady dan melewati kipernya sendiri Caoimhin Kelleher.

Kodjia, pemain Villa berusia 30 tahun, membuat skor menjadi 4-0 dengan sepasang golnya pada menit ke-37 dan 45.

Di babak kedua Liverpool mencoba bangkit dan sempat mendapat sejumlah peluang, tetapi gagal membuat balasan. Justru Villa dapat menambah keunggulan melalui Wesley saat injury time. (antara/jpnn)

Hasil dan jadwal perempat final Piala Liga (EFL):

18/12

Aston Villa 5 - 0 Liverpool

19/12

02.45 WIB Everton vs Leicester City

02.45 WIB Oxford United vs Manchester City

03.00 WIB Manchester United vs Colchester United