Hanung Rendahkan Perempuan, Dua Aktris Cantik Ini Bereaksi

Hanung Bramantyo. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Hanung Bramantyo kebanjiran kecaman dari sejumlah aktris dan netizen karena pernyataannya yang dianggap merendahkan perempuan.

Dalam wawancara dengan salah satu media online baru-baru ini, Hanung mengatakan bahwa profesi aktor lebih sulit bagi laki-laki ketimbang perempuan.

“Susah menjadi aktor itu. Apalagi aktor pria ya. Kalau perempuan kan ya sudahlah, ibarat kata asal lo cantik aja. Udahlah itu menjadi syarat,” ucap Hanung dalam wawancara tersebut.

Pernyataan ini sontak mengundang reaksi dari para aktris. Di antaranya Tara Basro dan Hannah Al Rasyid. Melalui media sosial masing-masing, keduanya mengunkapkan kekecewaan terhadap suami Zaskia Adya Mecca ini.

Seperti terlihat dalam postingan akun lambe_lamis, melalui Instagram Story-nya, Tara meng-capture pernyataan Hanung dan di bawahnya dia menuliskan, “Seriously? @hanungbramantyo”.

Sedangkan Hannah beraksi lewat akun Twitter-nya. Dia mengaku kecewa dengan pernyataan Hanung tersebut. “Disappointing to say the least. @Hanungbramantyo,” tulisnya.