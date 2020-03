Harap-Harap Cemas Ekspansi Regional Gojek

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi Get, penyedia layanan on-demand hasil ekspansi Gojek ke Thailand, merayakan ulang tahunnya yang pertamanya pada 27 Februari.

Get pertama kali diluncurkan di Bangkok pada Februari 2019 dengan tiga layanan utama: Get Win (transportasi), Get Food (pesan-antar makanan) dan Get Delivery (kurir pengantaran barang). Itu disusul dengan layanan pembayaran digital Get Pay pada April 2019.

Berita ulang tahun Get itu terasa sebagai angin segar di tengah tanda tanya terhadap perjalanan ekspansi regional Gojek. Dalam laporan intelijen bisnis yang dirilis the-ken.com, media yang berbasis di Bangalore, India, sejumlah pertanyaan khususnya dari kalangan investor masih membayangi perusahaan itu.

Ambil contoh perjalanan Gojek di Filipina. Setelah dua kali ditolak oleh otoritas setempat, perusahaan itu kini sedang berharap-harap cemas dalam pengajuan izin yang ketiga kalinya di negara itu.

Kehadiran Gojek di Filipina diawali dengan akuisisi perusahaan rintisan (startup) dompet digital Coins yang berbasis di Manila. Coins perlu bergabung dengan Gojek untuk merespons desakan dari raksasa keuangan digital dari Tiongkok, Tencent dan Alibaba, yang mulai merangsek masuk.

Filipina adalah negara keempat di luar Indonesia Gojek beroperasi. Walaupun hadir di lima negara Asia Tenggara, 90% pendapatannya masih berasal dari Indonesia.

Walaupun platform pembayaran Gopay cukup diminati di Indonesia, Coins belum bisa bersandar pada Gojek sepenuhnya, "Apalagi ada anggaran yang semula sudah dialokasikan untuk fintech tersebut dikurangi oleh Gojek," ujar staf Coins kepada the-ken.com.

Gojek dua kali ditolak masuk ke Filipina karena melanggar batas kepemilikan asing 40%. Belum ada informasi bagaimana Gojek merevisi struktur kepemilikannya sebelum mengajukan izin untuk ketiga kalinya.