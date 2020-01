Harga Bahan Pokok di Pangkalpinang Stabil Jelang Imlek

jpnn.com, PANGKALPINANG - Harga bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelang Tahun Baru Imlek 2571 masih stabil karena pasokan relatif cukup.

“Kami telah melakukan survei harga bahan-bahan kebutuhan pokok masih stabil dan tidak ada kenaikan sama sekali meskipun kebutuhan masyarakat sedikit meningkat," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Pangkalpinang, Eka Subehi, Jumat (24/1/2020) seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti gula, beras dan minyak goreng di gudang masih cukup untuk kebutuhan hingga dua bulan ke depan sehingga tidak ada yang naik.

Menurut dia, harga bahan pokok menjelang Imlek tidak akan mengalami kenaikan selama pengirimannya lancar dan persediaan di gudang masih mencukupi.

Berdasarkan pantauan pihaknya harga kebutuhan pokok masih normal, di mana untuk harga gula pasir Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp11.000 per kilogram, beras medium Rp12.500 per kilogram.

Sementara untuk cabai merah biasa dan cabai merah keriting masih tetap seperti pekan lalu masing-masing dari Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah masih bertahan di harga Rp75.000 per kilogram, cabai rawit hijau turun Rp52.500 menjadi Rp50.000 per kilogram, daging ayam boiler Rp29.000 per kilogram dan daging sapi Rp120.000 per kilogram.

Selain itu untuk harga bahan kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan dan masih sama dengan hari-hari sebelumnya.

"Saat ini kami belum bisa memastikan kapan harga bahan-bahan pokok tersebut mengalami kenaikan, namun diperkirakan selama persediaan masih cukup dan distribusinya lancar, maka harga tidak akan mengalami kenaikan," katanya.(Ant/fri/jpnn)