Harga Cabai di Bekasi Masih ‘Pedas’

jpnn.com, BEKASI - Harga cabai di sejumlah wilayah di Kota Bekasi belum menunjukkan penurunan sejak sepekan terakhir. Di Pasar Baru Bekasi, cabai merah masih pada harga Rp65 ribu per kilo, cabai merah keriting Rp60 ribu per kilo, dan cabai rawit merah Rp75 ribu per kilo.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Jawa Barat per 23 Juli, cabai rawit merah naik sebesar 0,52 persen atau Rp77.650 per kilo.

Sementara cabai merah keriting turun sebesar 3,78 persen atau menjadi Rp64.850, dan cabai rawit hijau turun Rp950 rupiah.

“Informasinya karena musim kemarau, mungkin karena air sedang susah,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Bekasi Hambali saat ditanya mengenai penyebab kenaikan harga. Dia memastikan, ketika cuaca kembali memasuki musim hujan, maka harga cabai kembali normal.

“Kalau musim hujan kemungkinan murah lagi, kalau dari sisi kekeringan itu benar juga, terutama bawang sama cabai,” imbuhnya.(sur/rbs/pojokbekasi)