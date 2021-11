Harga CPO Naik Terus, Tembus Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak sawit mentah atau CPO di Jambi naik sebesar Rp 93 per kilogram. Pada periode 12-18 November 2021 harga CPO menjadi Rp 14.033 per kilogram dari harga Rp 13.940 per kilogram. Tim perumus wilayah Jambi membeberkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 69 per kilogram dari Rp 2.570 menjadi Rp 2.639. Baca Juga: Lagi-Lagi Harga CPO Naik, Bukan Main "Harga inti sawit peridoe kali ini naik cukup signifikan sebesar Rp 868 per kilogram atau dari Rp 9.743 per kilogram jadi Rp 10.611 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu. Putri mengakui harga CPO, TBS, dan inti sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikkan. Menurut dia, kenaikan harga dilakukan berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi. Baca Juga: Begini Hasil Pertemuan Jokowi dan Erdogan, Bakal Ada Kabar Baik soal CPO? "Dilakukan bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait," ungkap Putri. (antara/jpnn) Berikut daftar harga sawit Jambi: