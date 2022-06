Harga Minyak Sawit Terjun Bebas, Ada Masalah Apa?

jpnn.com, MEDAN - Harga crude palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah di dalam negeri terus turun.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Darma Sucipto harga CPO saat ini menyentuh angka Rp 8.443 per kg pada perdagangan 28 Juni 2022.

Padahal harga perdagangan awal Juni sebesar Rp 12.986 per kilogram.

"Harga CPO di Sumut itu sangat jauh di bawah harga bulan-bulan sebelumnya, karena permintaan melemah," ujar Darma, di Medan, Selasa (28/6).

Menurutnya, meski mengalami sedikit kenaikan dari perdagangan 27 Juni, yakni Rp 8.160 per kilogram, harga Rp 8. 443 per kilogram.

"Itu jauh di bawah harga bulan-bulan sebelumnya mau pun awal Juni," ungkapnya.

Harga rata-rata CPO di Mei masih bisa Rp 13.743 per kilogram, dari Rp 16. 454 per kilogram pada April. Bahkan pada 2 Juni , harga CPO masih sebesar Rp 12. 986 per kilogram.

Harga CPO anjlok mulai 3 Juni, tinggal Rp 9. 215 per kilogram dan terus turun.