Harga TBS Sawit Mulai Moncer Lagi, Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan cukup baik pada periode 1-15 Maret 2023.

Tim perumus harga TBS sawit juga harga minyak sawit mentah (CPO) naik senilai Rp 899 per kilogram dari Rp 11.303 menjadi Rp 12.202 per kilogram

Analis PSP Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Rudi Aprian menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik senilai Rp 202 per kilogram dari Rp 2.387 menjadi Rp 2.589 per kilogram.

"Inti sawit juga naik senilai Rp 158 per kilogram dari Rp 5.352 menjadi Rp 5.510 per kilogram," kata Rudi.

Harga TBS di Sumsel untuk TBS umur tanam tiga tahun yang ditetapkan pada periode ini adalah Rp 2.263 perkilogram, umur tanam empat tahun Rp 2.320 per kilogram, umur tanam lima tahun Rp 2.372 per kilogram, umur tanam enam tahun Rp 2.418 per kilogram, dan umur tanam tujuh tahun Rp 2.460 per kilogram.

Lalu, umur tanam delapan Rp2.498 per kilogram, umur tanam sembilan tahun Rp2.530 per kilogram, umur tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.589 per kilogram, umur tanam 21 tahun Rp2.556 per kilogram, umur tanam 22 tahun Rp2.527 per kilogram, umur tanam 23 tahun Rp2.493 per kilogram, umur 24 tahun Rp2.454 per kilogram, dan umur 25 tahun Rp2.370 per kilogram.

Harga TBS sawit, ini adalah harga yang diperuntukkan untuk petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit.

Naiknya harga TBS dan CPO tersebut diketahui, berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok petani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.